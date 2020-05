Barsel kan bli åpnet for fedrene igjen:

De har lest om fedre som er blitt kjent med barnet sitt på Facetime. Det håper Daniel han slipper

Andrea Olafsen Elman og Daniel Gauseth venter sitt førstefødte barn når som helst. Nå håper de St. Olavs hospital åpner opp for at far ikke lenger blir sendt hjem rett etter fødsel.