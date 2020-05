Kjørte i 147 km/t over Heimdalsmyra

To kvinner smittet av korona i Trondheim

To kvinner smittet av korona i Trondheim

Saken oppdateres.

Det skriver Trondheim kommune i en pressemelding torsdag morgen.

De to kvinnene fikk påvist covid-19 onsdag 27. mai. 70 personer ble testet.

De smittede er en kvinne i 40-årene med nærkontakt til smittet person, og en kvinne i 20-årene uten kjent smittekontakt.

Kommunen opplyser at begge har milde sykdomsforløp.

Lite testing

Det har frem til dette ikke vært registrert noen nye smittetilfeller i Trondheim siden før helgen.

Under formannskapsmøtet i Trondheim kommune tirsdag uttalte helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen at det er lite testing for tiden:

- Vi har null smitte, og vi har lite testing, fordi det er veldig få med indikasjon på sykdom, sa han.

Han fortalte videre at det er så få henvendelser til luftveisklinikken, at de nå skal gå ned på ressursbruken der for å bedre tilgangen på personell i vanlig drift.

Smitte i Trøndelag Pr. 1000 < 0,5

< 1

< 2

< 5

> 5 Kilde: Trønderske kommuner – Oppdateres løpende

Antall personer bekreftet smittet 223 Trøndelag

3115 Norge

475k Verden Kilde: Trønderske kommuner og FHI – Oppdateres løpende