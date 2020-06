«Politiet mener at avdøde med all sannsynlighet ble drept hjemme hos seg selv. Vi venter fortsatt på endelig obduksjonsrapport, men av den foreløpige rapporten fremgår at dødsårsaken er stikk-, kutt, og skjæresår, sannsynligvis påført med kniv», heter det i pressemeldingen fra politiet.