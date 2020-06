Det vil koste rundt 700 millioner å få gjort noe med denne klimaverstingen i Trondheim

Statkrafts anlegg på Heimdal forbrenner mellom 210 000 og 225 000 tonn usortert restavfall per år. Det fossile innholdet, som for eksempel olje og plastikk, fører til CO₂-utslipp på rundt 350–360 kg per tonn. Da blir de samlede CO₂-utslippene fra forbrenning av slikt avfall på rundt 74 000 tonn i året. Nå vil både nasjonale og lokale politikere, samt Statkraft, se på hvordan en kan realisere et karbonfangstanlegg i Trondheim.