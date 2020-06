Drakk to flasker vin, dro deretter til bassenget og trodde han var edru

Det var i februar i år at mannen i 30-årene ble kontrollert utenfor et kjøpesenter i Oppdal. Like før han parkerte, rygget han inn i en mur. Han gikk deretter inn på senteret og kom ut cirka ti minutter senere. Før han rakk å sette seg inn i førersetet ble han kontrollert av politiet, ifølge dommen i Sør-Trøndelag tingrett.