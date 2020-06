George Floyd-demo på Torvet i dag:

«Hvis jeg sier at jeg er tørst, så får jeg en kommentar på at det ikke er rart at jeg er tørst, jeg som kommer fra Afrika»

– De gjør narr av meg ved å si at jeg ikke har en pappa, selv om jeg har en, sier Live Naomi Lubanda-Husby (16). Her forteller hun og fire andre unge om rasisme-erfaringer og hvorfor de deltar i støttedemonstrasjon for George Floyd.