– Stadig flere spør om de kan få legge seg senere på kvelden. Nå ser vi på løsninger

Saken om Anne Marie Sandvik (85), som må legge seg klokka ni hver kveld mot sin vilje, har vakt oppsikt etter at Adresseavisen først omtalte den for en uke siden. Nå planlegger kommunen å prøve en vaktordning slik at folk kan få være lengre oppe om kvelden.