Fyllekjørte tre meter i Trondheim - mistet lappen i seks måneder og fikk 30 000 i bot

For å unngå videre diskusjon med samboeren mens de begge var beruset, satte mannen seg inn i arbeidsbilen for å sove ut rusen. Arbeidsbilen sto parkert utenfor boligen til paret. Men mens han sov hadde han kommet borti enten clutch eller gir slik at blen trillet inn i siktedes egen personbil som også sto parkert samme sted. Mannen i 30-årene fra Trondheim ble vekket av forbipasserende.