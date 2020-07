Venter fortsatt på prøvesvar etter mistenkelig dødsfall i Steinkjer

Saken oppdateres.

Det var søndag at politiet startet etterforskning etter at en utenlandsk mann ble funnet død i en bolig noen kilometer fra Steinkjer sentrum. Dødsfallet ble betegnet som mistenkelig, og en mann ble pågrepet og mistenkt for drap, skrev politiet i en pressemelding.

De var imidlertid svært tilbakeholdne med opplysninger i saken.

Stor etterforskning

Klokken 19.00 søndag kveld kom politiet med en ny pressemelding der de skrev at mistanken om at noe kriminelt var skjedd, var svekket, den drapssiktede mannen var derfor løslatt. Påtaleansvarlig Silje Kristin Noem i Trøndelag politidistrikt opplyste til Adresseavisen at det var tekniske undersøkelser og avhør av sentrale vitner som var bakgrunnen for dette.

Etterforskningsleder Mørkved viser tirsdag til at det var omstendigheter rundt dødsfallet gjorde at mannen i første omgang ble pågrept og siktet i saken.

- Vi jobbet med en storstilt etterforskning hele søndag. Det ble jobbet både teknisk og taktisk. Det ble gjort en rekke avhør og en rekonstruksjon av mulig hendelsesforløp. Opplysningene som kom fram gjorde at mistanken mot siktede ble svekket og han ble derfor løslatt søndag ettermiddag, sier Mørkved.

Fremdeles siktet

Det skal ha vært flere personer på stedet da dødsfallet inntraff. Den siktede mannen var til stede på adressen tidligere på kvelden, men har forklarte at han ikke var der da mannen døde.

Mandag sa påtaleansvarlig Noem til Adresseavisen at mannen fortsatt er formelt siktet i saken. Det bekrefter også Mørkved.

Han sier mannen trolig vil ha status som siktet helt til politiet har fått svar på alle prøver og analyser av tekniske funn blant annet fra stedet der mannen ble funnet død.

- Mistanken om at det er skjedd noe kriminelt er svekket. Det som er kommet fram etter søndag støtter opp om dette, sier han.

Politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport som angir hva som trolig er dødsårsaken. Verken Noem eller Mørkved har ønsket å gå inn på dette. Etterforskningslederen viser til at de må vente på den endelige obduksjonsrapporten før de kan si noe sikkert.

- Vi er nå i en kontrollfase der vi trenger tid for å få alle svar, sier Mørkved.

