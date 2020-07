Tre kriser var utgangspunkt for dette tilbudet

- I forbindelse med korona fikk vi en del signaler om at mange ungdommer sto uten sommerjobb. Dermed tenkte vi at å sette det vi vanligvis jobber med i sammenheng med å skape arbeidsplasser for ungdom, var en god idé, sier daglig leder og folkehelsekoordinator i Unge kokker, og primus motor, Gita Aspen.