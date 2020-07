Koronasmittet ansatt skulle vært i karantene

– Vi har nå gått gjennom saken i sin helhet, og det viser seg at den ansatte skulle gått i ti dagers karantene ved hjemkomst. Vi beklager at dette ikke ble gjort, og vi forsikrer oss nå om at informasjon om hva som gjelder er godt kjent både for ledere og ansatte, sier fungerende fagdirektør, Hilde Pleym i en pressemelding.