Utbygger vil ha 20 etasjers høyhus på jordet, og boliger oppå skoletaket

Overvik på Ranheim er Trondheims største boligprosjekt. Adresseavisen har bedt om tilgang på materiale som utbyggeren Overvik Utvikling har sendt Trondheim kommune, der de beskriver noen av planene for den videre utbyggingen i området. De sier at de nå ønsker å komme i gang med reguleringen av et lokalt senter på området, skole - og boligområdene rundt.