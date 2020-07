Trøndere på harryhandel i rød sone:

- Jeg kjørte mest for å sjekke om grensa var åpen, og det var den. Da dro jeg over

Mindre kontroll på grensa, gjør at flere trøndere drar over til det røde området Storlien for å harryhandle. Tor Ivar Woldseth er en av dem som har gjort det, og som i tillegg har lagt ut på Facebook at «Storlien e åpent».