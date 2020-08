- Drone er et godt verktøy for oss i veldig mange typer oppdrag. Det ble demonstrert veldig godt i denne situasjonen der vi greide å lokalisere gjerningsmannen og følge ham med dronen, slik at patruljene på stedet kunne ledes til hans posisjon, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt.