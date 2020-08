- Å foreslå og stenge Haakon VIIs gate i en bisetning er ganske alvorlig, for å si det mildt

Trafikken langs Haakon VIIs gate har vært et heftig debattema i mange år. I forslaget til Mobilitetsplan for Lade, Leangen og Nyhavna, er det foreslått å prioritere kollektivtrafikk, syklende og gående i denne gata. Som Adresseavisen skrev mandag ser planleggerne i Trondheim for seg at gjennomgangstrafikken i bydelen skal henvises til Strindheimtunnelen.