Kan få kr 40 000 i bot om de fortsetter å jobbe her

- Det kan ikke dokumenteres at det er utført tilfredsstillende form for prosjektering av geoteknikk forut for arbeidene på stedet. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-4 pålegges tiltakshaver å stanse alle byggearbeider umiddelbart, skriver byggesakskontoret i Trondheim kommune i et dokument Adresseavisen har fått innsyn i.