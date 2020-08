- Ville ha med vennene på bading før drukningen

Selvmord blant eldre er et problem vi snakker for lite om

Saken oppdateres.

Politiet er foreløpig ferdige med etterforskningen av saken og avventer endelig obduksjonsrapport. Den midlertidige obduksjonsrapporten tyder ikke på noe annet enn drukning, ifølge krimvaktleder Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt.

- Det kan være vi aldri får vite årsaken til drukningen med mindre den endelige obduksjonsrapporten gir noen nye svar, sier han.

Hørte på musikk med venner

Det var natt til klokken 23.42 lørdag 1. august politiet fikk melding fra vitner som hadde observert enn mann som svømte og så forsvant under vannskorpa i Theisendammen.

Mannen var 24 år gamle Raafat Borhan Haska. Haska kom fra Irak og hadde fast opphold i Norge.

Vagnild forteller at det ikke er noe som tilsier at det har skjedd noe straffbart eller kritikkverdig i forbindelse med drukningen. Politiet har snakket med 6-7 personer som var sammen med avdøde ved Theisendammen. De skal ha hatt en sammenkomst der det ble spilt musikk. Det skal ha vært enda flere personer til stede.

- Vi er ikke kjent med at vennene hans fikk med seg at han gikk ut i vannet og at han forsvant under. Det var et vitne på motsatt side av vannet som fikk med seg at han ropte etter hjelp, sier Vagnild.

Skal ha prøvd å få med flere på bading

Krimvaktlederen forteller at avdøde skal ha spurt flere av vennene om de ville være med og bade, før han selv dro til vannet alene. Én av grunnene til at det er liten tvil om at han gikk for å bade, er at han hadde kledd av seg.

Vagnild sier at flere av vitnene som kjente avdøde hadde med seg badeutstyr til stedet, og at bading var et av formålene med turen.

Funn av avdødes bag med en kodebrikke førte til at politiet raskt var rimelig sikre på hvem det var som var funnet i vannet, ifølge krimvaktlederen. Likevel tok det noe tid før identiteten ble sikkert bekreftet ved hjelp av fingeravtrykk.

Vitne forsøkte å redde ham

Ifølge vitner skal Haska ha forsøkt å svømme fra en brygge og over til siden ved golfbanen, opplyser politiet. Han skal ha ropt om hjelp da han var rundt 15 meter fra land, før han forsvant under vann. Et vitne skal ha svømt ut for å forsøke å redde ham opp av vannet, men lyktes ikke med det.

Haska ble funnet av redningsdykkere klokken 00.06 og fraktet til St. Olavs hospital.

Politiet fikk klokken 04.04 natt til søndag melding fra St. Olavs hospital om at 24-åringen var erklært død på sykehuset.

