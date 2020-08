Ber kunder være oppmerksomme på symptomer etter at ansatt ble smittet

– Det er selvfølgelig ikke noe særlig at en ansatt er koronasmittet. Det viktigste for oss nå er at vedkommende, øvrige ansatte og gjestene opplever trygghet. Vi ble enige med smittevernoverlegen i Trondheim kommune om å gå ut med info, selv om det er fem dager siden den aktuelle ansatte sist var på jobb, sier administrerende direktør i Burger King, Rune Sandvik.