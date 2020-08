Interessen for dette fjellet har mangedoblet seg i år

Ekkertinden i Sunndalen er en av toppene trøndere og andre virkelig har fått øynene opp for dette året. Tilsammen har turplanleggeren på nett, ut.no, hatt 30 000 sidevisninger på de to ulike turforslagene fra Gjøra til toppen. Seks ganger så mange som i fjor leste om turen til Ekkertinden fra Vollan gård i Sunndalen. Over tre ganger så mange som i fjor har klikket seg inn på den alternative traseen opp til topps om Gjørashaugen. Den siste turomtalen har tittelen «Ekkertinden 1189 moh. Sunndalens svar på Preikestolen» og er den mest leste artikkelen av de to turtipsene til samme topp.