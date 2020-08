Omstridt predikant er på skoleturné i Trøndelag: - Ikke noe jeg vil at mine barn skal høre

Levi Jensen omtaler seg selv som en predikant som «ønsker å se Norge frelst og som proklamerer evangeliet om Jesus Kristus». Han har over 30 000 følgere på TikTok, over 25 000 følgere på Instagram og videoene til Jensen er spilt av over 1,8 millioner ganger på YouTube. Han har henvendt seg spesifikt mot barn og unge. Til NRK har han tidligere uttalt at man ikke kan være kristen og homofil: