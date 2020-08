Overgrepssak vokser - nå har mellom fem og ti jenter status som fornærmet

Da har det gått to uker siden han sist ble framstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Mannen i 50-årene ble pågrepet i sin bolig i Trondheim torsdag 11. juni og er siktet for brudd på straffelovens paragraf 299b - en paragraf som omhandler voldtekt av barn under 14 år. Den konkrete gjerningsbeskrivelsen i saken går som følgende: