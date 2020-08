Ble vitne til pågripelse på E6 i Malvik

– På E6 i Malvik opplevde vi at det kom en bil med utenlandske registreringsnummer bakfra og la seg veldig tett opp i bilen vår. Vi slapp den forbi, og like etter kom en norskregistrert Mercedes og la seg veldig tett bak oss den også. Vi i vår bil tullet med at den sikkert var følgebil for den første, men vi forsto senere at det var en sivil politibil. De brukte ikke blålys, forteller en mann som ble vitne til episoden i Malvik lørdag formiddag. Vitnet filmet pågripelsen.