- Vi er fortsatt ikke noe nærmere en forklaring på hva som har skjedd

Politiet pågrep i forrige uke en mann som i avhør 19. august har tilstått å ha tatt Odins eiendeler fra Piren, fraktet dem til Jonsvatnet og tent på dem. Mannen er i 40-årene og bosatt i Trondheim. Utover dette gir etterforskningen ingen holdepunkter for at siktede har hatt noe med Odins forsvinning å gjøre, og mistanken om at det er begått en straffbar handling er betydelig svekket, skrev Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.