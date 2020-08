Politiet trapper opp leting etter savnet mann i Trondheim

Noe er grunnleggende feil når man må gå til statsministeren for å få felle bjørn

Saken oppdateres.

Mannen la ut på tur ved tolvtiden i dag fra boligen der han bor på Kystad på Byåsen.

– Nå trapper vi opp letingen og driver og jobber med å kontakte frivillige, sier operasjonsleder Wenche Johnsen ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

Politiet kontakter blant annet Norske redningshunder, Norsk folkehjelp og Norges Røde Kors for å få ut flere letemannskaper.

- Innsatslederen vår på stedet ber om at folk som bor i området der vi leter om å sjekke garasjer og hager for å se om den savnede mannen kan oppholde seg der, sier Johnsen.

Ber publikum om hjelp

Slik ser den savnede mannen ut:

Han er iført en mørk blå jakke, blå genser og dongeribukse.

Han er ca. 170 cm høy og litt kraftig.

Han har fyldig grått hår til ørene

Mannen kan fremstå som litt forvirret, opplyser politiet.

– Han er sprek og kledd for forholdene. Det er ikke sikkert noen reagerer på at de passerer ham, men dersom de snakker til ham kan han slite med å gjøre rede for seg, sier Johnsen..

Politiet ber om at folk tar kontakt på 02800 dersom de har opplysninger eller finner den savnede mannen.

Meldt savnet i ettermiddag

Politiet fikk melding om at den 80 år gamle mannen var savnet klokken 14.30 torsdag. Han la ut på tur ved tolvtiden.

Nå leter hele fem politipatruljer etter mannen. Deriblant er også en hundepatrulje og en av politiets droner.

Letingen pågår på begge sider av Byåsenveien i området Stavset, Dalgård, Hallset og Ferstad.

- Vi kommer til å sende ut flere hundepatruljer for å lete. Vi etablerer også et hovedkvarter for letingen i Laura Haungerås vei, sier Johnsen.

- Vi har fått flere tips, men så langt har vi ikke funnet ham. Vi ber fortsatt om at folk som eventuelt har sett ham tar kontakt, sier Johnsen.

