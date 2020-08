Mann i 50-årene pågrepet i overgrepssak - fremstilles for fengsling

I juli så Rolf livsverket gå over ende på grunn av koronakrisen. Så kom telefonen som endret alt

Saken oppdateres.

Pågripelsen av mannen i 50-årene skjedde fredag. Lørdag formiddag fremstilles han for fengsling i Sør-Trøndelag tingrett.

Ber om to ukers varetekt

Jourhavende politijurist ved Trøndelag politidistrikt, Line Novstad Klungreseth, opplyser at hun begjærer mannen fengslet i to uker begrunnet i faren for bevisforspillelse. Fengslingsmøtet starter klokka 11.00.

- Mener politiet at mannen har begått overgrep mot ett eller flere barn?

- Vi vet ikke. Det er dette etterforskningen skal avdekke, sier Novstad Klungreseth.

Nekter straffskyld

Hun opplyser videre at han ikke er siktet for å ha forgrepet seg på egne barn.

- Hva er bakgrunnen for saken.

- Det kom en anmeldelse mot ham, sier politiadvokaten.

Advokat Frode Wisth, som forsvarer den siktede mannen, opplyser at klienten nekter straffskyld.

- Han begjærer seg løslatt, opplyser Wisth.