Grensehandel i Jämtland:

– Det er tryggere å handle her enn det er å være ute i Trondheim sentrum

Etter et halvår med reiserestriksjoner, tok flere nordmenn turen over til Storlien lørdag. Til tross for advarsler, mener flere av handlerne at grensehandel i Sverige er like trygt som sentrumshopping i Trøndelag.