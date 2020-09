Nå kan du få oppdateringer om E6-arbeidene nord for Trondheim på Messenger

Øyvind får en beskjed som gjør at han ikke bare kommer på juleferie, men flytter hjem igjen, umiddelbart

Saken oppdateres.

Nylig tok statsminister Erna Solberg første spadetak for nye firefelts E6 mellom Ranheim og Værnes. Du som kjører på strekningen vil trolig merke at arbeidene er i gang.

Som Adresseavisen tidligere har fortalt kan tunnelene mellom Ranheim og Værnes bli stengt to ganger daglig i flere år når utbyggingen kommer i gang.

Vil varsle via Messenger

Den nye veien skal stort sett følge samme trasé som dagens E6.

- Det betyr at trafikken vil bli påvirket av anleggsarbeidet som skal foregå de neste fem årene. For å gi trafikantene mest mulig forutsigbarhet vil Nye Veier sende ut varsler om planlagt anleggsarbeid som kommer til å påvirke trafikken, skriver selskapet i en pressemelding.

Nå oppfordrer Nye Veier folk til å melde seg på nyhetstjenesten.

- Med varsling via Messenger, digitale nyhetsbrev og aktiv bruk av sosiale medier vil Nye Veier å gjøre det enklere for trafikanter og beboere å holde seg oppdatert under byggingen av ny E6 fra Ranheim til Værnes, heter det i meldingen.

– Det kan for eksempel være at vi må stenge deler av dagens vei og omdirigere trafikken. De som abonnerer på Nye Veiers digitale nyhetstjeneste, får beskjed om dette i forkant, sier Linn Herredsvela, senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier.

Man kan melde seg på nyhetsbrevet via Nye Veiers nettsider.

- Viktig med forutsigbarhet

Å minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden er ett av målene i prosjektet, ifølge meldingen.

- Men når anleggsarbeidet nå starter for fullt, vil det merkes i nærmiljøet. Det er ikke til å unngå. Nye Veier ønsker imidlertid å minimere ulempene ved å informere godt i forkant.

- Undersøkelser viser at forutsigbarhet er viktigere for folk enn antall minutter ekstra reisetid. Forutsigbarhet kan også bidra til økt trafikksikkerhet fordi det reduserer stress og irritasjon. Effektiv informasjonsflyt i anleggsperioden er med andre ord et bidrag i Nye Veiers nullvisjon, skriver veiselskapet.

– Visjonen er null drepte og skadde, både i anleggsperioden og når veien er åpnet, sier Herredsvela.

Nyhetstjenesten varsler bare om planlagte trafikkhendelser som skyldes anleggsarbeidet, og ikke om vanlig vedlikeholdsarbeid, ulykker og andre hendelser som påvirker trafikken.

