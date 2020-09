Nå kan du få et innblikk i hverdagen til UP: - Vi skal «bjuda på»

Saken oppdateres.

- Vi ser at vi sliter med å nå ut til personer under 25 år gjennom Facebook, Twitter og tradisjonelle medier, sier UP-leder Anders Sjøtrø.

Snapchat-kontoen skal blant annet være en måte for UP å kommunisere med denne aldersgruppen på, og tanken er at folk skal få et innblikk i deres hverdag.

Ifølge Sjøtrø har UP-patruljer ved noen anledninger spurt unge folk som har blitt stoppet i kontroll om de ikke har fått med seg at de bruker å avholde kontroll på stedet.

- Svaret vi får tilbake er da nei, forteller han.

- Vi skal «bjuda på»

Det er patruljene selv som vil styre hva som legges ut via kontoen, og Sjøtrø forteller at de vil dele mye forskjellig.

- Vi skal «bjuda på» og så langt det lar seg gjøre - dele alt vi kan, sier han og legger til:

- Det kan være laseroperatøren som slår etter mygg, vise fremgangsmåten i arbeidet vårt, livet som UP-betjent, eller avsløre at vi utfører kontroll.

UP-lederen påpeker at de ikke vil avsløre nøyaktig hvor de avholder kontroll, i håp om at folk er oppmerksom ute i trafikken.

- Selv om vi kommer til å dele alt mulig via Snapchat, er vi oppmerksomme på å ivareta personvernet til folk.

Ruskjøring

Sjøtrø sier det har vært underkommunisert hvor UP avdekker ruspåvirket kjøring, og at det i Trøndelag har vært godt over 300 tilfeller med kjøring i ruspåvirket tilstand så langt i 2020.

- Slike tilfeller er også noe vi kan dele via Snapchat og bruke i et forebyggende perspektiv, opplyser han.

Nå håper UP-lederen at publikum skal følge kontoen deres.

- Hvis vi får mange følgere kan vi bruke appen som en kanal til å opplyse om blant annet utfart i påsken og tendenser vi ser i trafikken. Vi har et sterkt ønske om at antall overtredelser skal gå ned, og vi er jo på jobb for samfunnet, ikke for oss selv.

- Noe vi prøver

Som en del av politiet har UP en ambisjon om å komme tettere på publikum, forklarer Sjøtrø.

- Vi gir dette et ærlig forsøk, og det er noe vi vil prøve fremover. Det er ikke sikkert det går bra, men vi håper vi lander på føttene, avslutter han.

Kjørte i 224 kilometer i timen

En mann i 20-årene ble målt i en hastighet på 224 kilometer i timen under en fartskontroll på E6 Jaktøysletta i Melhus kommune fredag kveld.

UP beskrev kontrollen som en skrekkelig kveld, og Sjøtrø reagerte sterkt på hastighetene sjåførene ble målt til.

- Dette er den høyeste hastigheten som er målt i Trøndelag i min tid, forteller han til Adresseavisen lørdag.

Det ble beslaglagt ni førerkort for hastigheter fra 134 til 224 kilometer i timen.

