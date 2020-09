De dro til Trondheim for å gifte seg i hemmelighet. Så gikk bryllupet deres live på nett

Fredag 11. september holdt Trondheim kommune en pressekonferanse om koronasituasjonen. Som vanlig ble pressekonferansen fra rådhuset vist direkte på kommunens sider og på adressa.no. Men etter at korona-informasjonen fra kommunen var gitt, dukket et helt annet innhold opp på skjermen: nemlig direkteoverføring av et bryllup i rådhuset.