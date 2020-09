- Jeg opplevde det som at de fortalte at jeg var ond. Til slutt trodde jeg på det selv

Helene Ustad (21) opplevde at de voksne ikke forsto og at det de gjorde for å hjelpe, gjorde livet verre. - Jeg forstår henne godt, sier Katrin Glatz Brubakk, som har forsket på ungdommer i psykiatrien.