Gjør klart for storutbygging

Slik kan Leangen idrettspark bli seende ut

Fotballhall, aktivitetsbygg, flerbruksbane som kan islegges om vinteren og flere nærmiljøanlegg er bare noe som kan gjøre Leangen Idrettspark til et mekka for idretten. Nå klargjøres det for utbygging.