Hyppige rektorskifter, vold og økonomisk smell

I et notat fra oppvekstdirektør Camilla Trud Nereid i formannskapet kom det frem at det de siste årene har vært utfordringer ved Tonstad skole. Både med tanke på lærings- og arbeidsmiljø knyttet til hyppige rektorbytter, kraftig økning i elevtall og den økonomiske situasjonen ved skolen. Siden 2012 har det vært åtte perioder med ulike rektorer. To av rektorene har perioden sittet i omtrent to år hver, mens de øvrige har vært tilsatt som rektor i kortere perioder blant annet to perioder på nærmere ett år med konstituert rektor.