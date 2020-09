Tidligere byplansjef letter på sløret om Overvik-prosjektet:

- Jeg har bestemt meg for å fortelle om en ekstraordinær prosess

Tidligere byplansjef i Trondheim, Hilde Bøkestad, uttaler seg for første gang om det som skjedde i Overvik-saken. - For å unngå at det samme skjer igjen, sier hun.