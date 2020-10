29 katter måtte avlives - mann får ikke ha dyr på gården de neste årene

Etter at Mattilsynet hadde fått et tips, ble det gjort flere inspeksjoner på en gård i Trøndelag fra høsten 2018 til og med våren 2019. Ifølge dommen i Sør-Trøndelag tingrett skal det nå være bevist at mannen skal ha holdt mellom 12 og 40 katter på gården sin. Han skal ha unnlatt å gi disse tilstrekkelig med mat av egnet kvalitet. Flere katter var syke, skadet eller avmagret. Kattene var også «ville», slik at det var vanskelig eller umulig å håndtere og stelle dem.