Fotoboksen avslørte den høye farten - sjåføren selv husket ikke kjøreturen

Nylig møtte mannen opp i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for å ha kjørt i beruset tilstand og for å ha råkjørt samme natt i juni i fjor. Dette var noe han erkjente straffskyld for. Ifølge dommen hadde den tiltalte mannen i 20-årene vært på en fest sammen med noen venner. Utpå natta dro de fra festen og kjørte i retning Melhus hvor de stanset ved et privat hus.