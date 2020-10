Ap har bestemt seg i saken om Overvik

Det ble en livlig debatt om byutviklingspolitikk på Aps representantskapsmøte torsdag kveld, der det var 61 stemmeberettigede til stede på Royal Garden. Ordfører Rita Ottervik var ikke der, heller ikke fylkesordfører Tore Sandvik, men stortingsrepresentant Trond Giske fulgte debatten, uten å ta ordet. Det gjorde heller ikke hovedeier på Overvik, Kolbjørn Selmers PR-sjef, Per Jørgensen, som også var til stede. Den store spenningen var knyttet til særlig to områder, begge øst for byen, Rotvoll og Overvik.