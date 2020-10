Disse kjente bygningene i Trondheim kan bli solgt

– Fylkesutvalget behandlet saken om salg av en rekke fylkeskommunale bygg tirsdag. MDG foreslo at Ladejarlen skulle bli tatt ut av planen for salg, og ba fylket se på muligheter for å bevare bygget og finne nye bruksområder. Forslaget vårt fikk kun støtte fra SV og Venstre. Dermed blir Ladejarlen dessverre solgt, sier Tommy Reinås til Adresseavisen.