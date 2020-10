En 29 år gammel mann er tiltalt for drapsforsøk etter at han skal ha avfyrt to skudd på nært hold mot overkroppen til en 31 år gammel mann i Ila i Trondheim 5. desember i fjor. Han skal ha brukt en pistol, ifølge en tiltale som er tatt ut av Trøndelag statsadvokatembeter tirsdag.