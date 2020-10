Nå skal bystyret avgjøre skjebnen til disse bygningene

Mener 29-åring skjøt to skudd på nært hold for å drepe trønder

Saken oppdateres.

Elgeseter gate 4, 6 og 30B ble vedtatt revet allerede i 1950 for å gi plass til en bred boulevard inn til Trondheim sentrum fra sør. Men jugendgårdene i Elgeseter gate står fortsatt. Torsdag kveld kan den endelige skjebnen til disse tre bygningene bli avgjort i bystyret i Trondheim.

Spørsmålet er om også disse gårdene må rives for å gi plass til en bred kollektiv-trase gjennom gata.

Riv alle eller bevare alle

Kommunedirektøren foreslår at Elgeseter gate 30B blir bevart, men at de to gårdene nærmere Midtbyen, Elgeseter gate 4 og 6 blir revet.

Men det er mange i bystyret uenig i. På vegne av SV, KrF, MDG og Venstre foreslår Trond Åm (V) at alle tre bygårdene må bevares.

«Bystyret vedtar at videre arbeid med reguleringsplan for Elgeseter gate skal ta utgangspunkt i at Elgeseter gate 4, 6 og 30B bevares, og at det legges en helhetlig utforming av Elgeseter gate langs det opprinnelige gateløpet til grunn, hvor frigjort areal kan benyttes til byggeformål.»

Trond Åm sier at målet er å komme fram til et forslag som kan få flertall. Da må enten Høyre eller Ap med.

- Godt spørsmål, svarer gruppeleder Roar Aas i byens største parti, Ap, når han får spørsmål hva partiet hans mener. Ap skal ha møte onsdag kveld for å avklare sitt syn på riving eller bevaring av de tre jugendgårdene.

Veien til Høyres hjerte:

I april gikk Høyre inn for å bevare alle tre bygningene mot at det blir sidestilt og ikke midtstilt bussfelt i gata.

- Vi mener det samme nå, sier Ingrid Skjøtskift.

- Vi tar utgangspunkt i at det må bli en god trafikkløsning. Dette er Trondheims innfartsåre fra sør.

Hun sier at Høyre stiller som vilkår at bussfeltet blir sidestilt og ikke midtstilt.

- Vi sparer 4,5 meter med veibredde på å ha sidestilte bussfelt. Alternativet til å rive kan med midtstilt bussfelt bli å lage vei i Elgeseter park. Det går ikke Høyre med på, sier hun og slår fast at det kan være mulig for KRF, SV, MDG og Venstre å få med Høyre på laget.

- Veien til Høyres hjerte går gjennom sidestilte bussfelt. Det handler om å se helheten med bygningsvern og en god trafikkløsning, sier Ingrid Skjøtskift.

Partiet Rødt vil helst både ha midtstilt kollektivfelt og vern av alle tre bygårdene.

- Primærstandpunktet vårt er at vi ønsker vern av alle tre bygårdene og midtstilt kollektivtrasé. Må vi prioritere mellom dem, mener vi vern er viktigere enn valg av trasé, sier Roald Arentz i Rødt.





Fylkeskommunen har også makt

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) har engasjert seg for riving. Han mener det er nødvendig for at gata skal fungere både for kollektivtrafikken og for fotgjengere. I et innlegg i Adresseavisen i april skriver han:

«Visjonen om Elgeseter gate var et tverrpolitisk initiativ med alle partiene fra Høyre til SV i Trondheim. Partiene stod sammen om å lansere ambisjonene for å ta Elgeseter gate tilbake til byen. Omgjøre gata fra en mur av trafikk, med smale fortau som få frivillig bruker til fots, til en levende del av byen, med naboer, folk på vei til og fra arbeid, et byintegrert universitet som syder av studenter og nyetablerte virksomheter som skaper byliv.»

Fylkeskommunen er gårdeier, eier veien og har ansvaret for kollektivtrafikken.

