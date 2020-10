Øyvind Eikrem klaget Filter Nyheter inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for to saker. Filter skriver han står bak hemmelige Facebook-kontoer brukt til å hisse rasistiske nettdebatter. Eikrem har hele tida påstått at han ikke står bak disse kontoene. Han har også sagt at en kjenning av ham står bak denne nettaktiviteten.