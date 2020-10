Mener 29-åring skjøt to skudd på nært hold for å drepe trønder

Saken oppdateres.

En mann ble tatt på fersken, da han ville stjele en sykkel på Bakklandet onsdag ettermiddag.

- Vi fikk melding litt før kl 1600 og sendte en patrulje til stedet, sier operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt.

- I meldingen fikk vi vite at det dreide seg om et sykkeltyveri, og at eier og tyv endte opp i et voldsomt slagsmål. Sykkeltyven skal ha vært svært voldsom, opplyser Johnsen.

Adressas reporter på stedet melder at sykkeltyv og sykkeleier virket å være gamle kjente.

- Sykkeltyven er kjent for oss fra før, sier operasjonsleder.

Ingen ble skadd i hendelsen.