Truet med å gå av - krevde at Bjarne Håkon Hanssen unnskyldte seg

I sin første av to memoarbøker skriver Thorbjørn Jagland åpenhjertig om hvordan lederstriden med Jens Stoltenberg gikk på selvtilliten - og til slutt helsen - løs.

Den bitre maktkampen mellom de to er gjennomgangstema i Jaglands memoarbok «Du skal eie det selv», der også Stoltenbergs våpendragere - som trønderen Bjarne Håkon Hanssen - får gjennomgå.

Boken dekker perioden fram til Jagland gikk av som partileder i Arbeiderpartiet i 2002 og overlot roret til erkerivalen Stoltenberg.

Jens velsignet hardkjør

Stoltenberg fortalte selv om kampen mot Jagland i 2016. I selvbiografien «Min historie» fortalte han at han høsten 2001 møtte sine «nære fortrolige» i en leilighet på Bislett for å diskutere «situasjonen» - altså Jagland.

Med på møte var blant andre leilighetens eier Jan-Erik Larsen, Bjarne Håkon Hanssen og Jonas Gahr Støre.

«… jeg visste at de jobbet for mitt kandidatur, og at de var blant medienes anonyme kilder som argumenterte for et lederskifte. Jeg stoppet dem ikke», avslørte Stoltenberg.

Da Jagland leste dette i 2016, falt brikkene på plass for Jagland som da satt som leder av Europarådet.

«Inntil denne kvelden i Strasbourg, da jeg leste hva Jens hadde skrevet, hadde jeg trodd at jeg var utsatt for en pressekampanje. Jeg hadde kviet meg for å tro det som ble påstått, at personer i de innerste sirkler nærmest daglig forsøkte å få pressen til å formidle negative budskap om meg. Nå så jeg at det stemte. Personene ble nevnt av Jens selv.», skriver Jagland i sin bok.

Terror og partikamp i 2001

2001 var året 19 selvmordsterrorister fra al-Qaida angrep USA, Jagland var Norges utenriksminister.

Det er i kapittelet «Skittent spill i kulissene» at Jagland avleverer daværende statsrådskollega Bjarne Håkon Hanssen en egen visitt.

Jagland skriver at situasjonen etter katastrofevalget i 2001 ble ille.

Som ett av flere eksempel på kulturen som utviklet seg i partiet, forteller Jagland at avisen VG etter et sentralstyremøte i september hadde oppslag om at det var «statsrådsopprør» mot Jagland – som satt som utenriksminister også.

Flere statsråder hadde, ifølge avisen, tatt kontakt med Stoltenberg med beskjed om at han måtte fjerne Jagland – at han var et problem og skyld i valgnederlaget.

- Hanssen beklaget

VG opplyste at avisen hadde fått bekreftet dette av flere statsråder, særlig fra to navngitte som var anonyme på trykk.

«Jeg visste fra en pålitelig kilde hvem de to var. Jeg ringte til statsministeren og sa at han måtte ta affære, ellers ville jeg gå av. Vi kunne ikke tillate at statsråder i regjeringen angrep utenriksministeren i den mest dramatiske situasjonen verden hadde opplevd siden andre verdenskrig. Enten ringte de to statsrådene til meg og unnskyldte seg, eller så gikk jeg av og ville begrunne hvorfor, var min beskjed. Jeg nevnte navnene for Jens» skriver Jagland.

Jagland forteller videre at «ikke lenge etterpå ringte Bjarne Håkon Hanssen og beklaget; den andre ikke.

Jagland mente telefonen fra Hanssen var et bevis på at statsministeren hadde skjønt alvoret – og han ble sittende.

Adresseavisen har spurt Bjarne Håkon Hanssen om Jaglands fremstillinger er korrekt. Hanssen vil ikke gå inn i dette.

- Jens Stoltenberg ga sin fremstilling av dette i sin bok i 2016. Nå har Thorbjørn Jagland gitt sin. Jeg har ikke noe mer å tilføye til noen av dem, skriver han en melding til Adresseavisen.

Knekt og innlagt

Trykket mot Jagland avtok ikke utover vinteren. På nyåret i 2002 kollapset Jagland - og han ble lagt inn på Rikshospitalet.

Jagland kobler innleggelsen med maktkampen i partiet. Han forteller om da kona Hanne Grotjord dro på Stortinget for å hente de personlige eiendelene hans etter innleggelsen.

«Da en av Jens’ medarbeidere kom ute i korridoren og spurte om det var noe Jens kunne gjøre, måtte Hanne brekke seg.»

Jagland kunngjorde sin avgang som partileder da han kom tilbake på jobb i februar 2002.

Etter avgangen har han vært stortingspresident, leder i Nobelkomiteen og generalsekretær i Europarådet i to perioder.