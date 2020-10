Varsler at grottefest er avlyst: - Slike arrangement kan gjerne gjenoppstå, mener politiet

Mener 29-åring skjøt to skudd på nært hold for å drepe trønder

Politiet ble varslet om at en stor grottefest var planlagt i Trondheim kommende helg.

Onsdag ettermiddag har arrangementssiden til grottefesten melding om at festen er avlyst.

«Sponset av pandemien»

Festen har navnet «Hell on Earth - Sponsored by Covid-19» og skulle være en halloween-fest med helvete som tema.

På siden står det nå «Hell is empty. All devils are here».

Politiet i Trondheim har onsdag undersøkt flere steder i Trondheim for å finne ut mer om hvor festen skulle arrangeres.

- Det vi er redde for, er liv og helse. Vi er bekymret både på grunn av covid-19 og at smittevernet ikke kan opprettholdes, for rus og for kullosforgiftning , sa Torkjel Rendal, seksjonsleder for forebyggende og patrulje ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

- Vil likevel patruljere

Rendal bekrefter onsdag ettermiddag at de har fått med seg avlysningen. Han mener at man ikke kan være hundre prosent sikker på at festen er avlyst selv om det står på sosiale medier.

- Selv om ting er avlyst, kan det gjerne gjenoppstå uten at vi får kunnskap om det. Det har vi også erfart tidligere. Det som er sikkert er at vi vil ha fokus på dette i helga og patruljere de stedene som kan være aktuelle for en slik fest, sier Rendal til Adresseavisen.