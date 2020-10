Vibeke og Ørjan fikk en god idé: Vil ha sensorer som varsler når noen faller i elva

Saken oppdateres.

Vennene Vibeke Hay Wold og Ørjan Næss fra Trondheim leste om alle ulykkene i Nidelva de siste årene. Hvordan kan de hindre at folk blir skadet eller dør om de faller uti? De to vennene kom opp med en idé som de nå har fått trondheimspolitikerne med på.

- En god idé

- Ørjan og jeg diskuterte hva som kunne gjøres. Ørjan jobber i automasjonsbransjen og tok kontakt med flere leverandører av sensorer som kunne passe til denne type applikasjon. Han fikk ideen om at den kanskje kunne brukes i stedet for gjerder, forteller Hay Wold.

Det viser seg at teknologien alt finnes. Tanken er å montere sensorer på kaikanten som sender en alarm direkte til brannvesenet hvis et menneske faller uti vannet.

- Sensorene finnes. Det er en jobb som skal gjøres med koding for å styre bruken av dem, men det er bare fantasien som setter grenser for mulighetene. For eksepmel kan de sende tidspunkt og koordinater for hvor noen faller i vannet, sier Ørjan Næss.

Sensorteknologien skal være mulig å sette sammen til et alarmsystem på lik linje med brannvarslingssystemer.

De to har utviklet ideen til et omfattende forslag med analyser og prosjektplan.

De ringte Olav Noteng (H) som jobber i Trondheim brann- og redningstjeneste. Wold kontaktet varaordfører Mona Berger (SV).

Dermed endte det med at Berger og gruppeleder Silje Salomonsen fra SV går inn i et litt uvanlig samarbeid med Høyre, som brannmann Noteng representerer.

- Jeg har sett engasjementet til Vibeke på Facebook. Vi mister dessverre en del folk i vannet. Det er krevende å sette opp gjerder overalt. Dette er en god idé for innbyggerne i byen. Det er ingen politiske skillelinjer her, og det er fint at både høyre- og venstresida er med, mener Berger.

- Vil få beskjed om hvor det skjer

Saken ble enstemmig vedtatt i areal-og samferdselkomiteen og skal behandles i bystyremøte i høst. Forslaget er fremmet av Berger (SV), Olav Noteng (Høyre) og Silje Salomonsen fra SV.

- Jeg kjenner problematikken og er sikker på at dette kan være noe for noe for brann-og redningstjenesten i byen, sier Olav Noteng.

Teknologien virker slik at den sender en alarm til brannvesenet om en gjenstand av en viss størrelse passerer sensorene. Altså vil den ikke reagere på for eksempel fugler og små gjenstander, men si fra hvis et menneske faller uti.

- Hvis dette systemet kommer i drift, vil vi få indikasjon på at noen faller i elva, og hvor det skjer. Om vi kan få med Trondheim kommune, bryggeeiere og TBRT, er det genialt, mener Olav Noteng.

Erfaringen tilsier at personer som faller i vannet, blir funnet der de sist ble observert i vannet, ifølge brannmannen.

- Med bruk av nyskapende teknologi kan et sensornettverk langs kaikanter og bruer bidra til at det oppdages raskt hvis folk faller i vannet og samtidig bidra til at unødvendige utrykninger minimeres. Det kan redusere dødsfall, minske ressursbruk og korte ned vond ventetid for pårørende. Sensorer kan detektere objekter av en gitt størrelse, som havner utenfor bro eller bryggekanter. Det er flere typer sensorer og sentrale enheter som behandler sensordata, og varsler redningstjenesten ut fra om objektet passer til kriterier for varsling. Etter testing og utvikling, kan slik teknologi også være et viktig bidrag i andre byer med samme utfordringer, står det i forslaget.

- Vet dere hva dette eventuelt vil koste?

- Vi har ikke kommet dit ennå. Men kostnaden vil trolig være mindre enn kostnaden ved søk og unødige utrykninger. Vi må også tenke på de menneskelige kostnadene ved at folk mister livet og alt det fører med seg, sier Mona Berger.

De ser for seg at dette skal testes ut i områder der det ferdes mye folk i Trondheim.

- Vi ønsker egentlig en by der folk kan oppholde seg ved vannkanten. Det er ideelt om man kan sikre kaikanten uten massive gjerder, mener gruppeleder Silje Salomonsen.

Berger håper at utprøvingen kommer i gang så fort som mulig.

- Dette viser at demokratiet fungerer. Hvis man har en god idé, trenger det ikke være så langt fram, sier Mona Berger.

