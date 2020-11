Nå har oppvekstkomiteen vurdert om disse husene får stå

Trondheimspolitikerne vurderer hvordan de skal sikre tilstrekkelig skolekapasitet i Midtbyen og sentrum på lang sikt. Ett av alternativene Kommunedirektøren har presentert innebærer at seks boliger må rives for å få plass til en ny skole, et annet innebærer å kaste ut Birralee international school, og et tredje innebærer full arkeologisk utgravning og geoteknisk sikring mot Nidelva.