Flere dropper koronatest på flyplassen: - Det optimale hadde vært om alle lot seg teste

De siste ukene har antall koronasmittede økt i Trondheim. På søndag sa kommuneoverlegen i Trondheim til Adresseavisen at nesten all ny smitte kommer fra utlandet. På Trondheim lufthavn er det satt opp en gratis teststasjon for alle som kommer fra utlandet. I dag er testen frivillig, og rundt 40 prosent velger å ikke teste seg.