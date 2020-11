Ble evakuert fra rekkehus: – Trodde det var jordskjelv

– Vi har en tilsynsgruppe som skal på befaring. Vi må dra oppover og se med egne øyne, og få en dialog med tiltakshaver. Så lager vi en rapport etter det. Vi må blant annet vurdere om det er for farlig å flytte inn igjen. Det har vi ikke bestemt oss for ennå, sier avdelingsleder for bygge- og delesaksbehandling i sone øst i Trondheim kommune Trine Lill Johansen til Adresseavisen mandag formiddag.