Under tittelen «Beefing» har politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu lagt ut følgende Facebook-post onsdag ettermiddag: «Politiet har fått tips om at ungdom skal samles i området Åsheim skole/Heimdal i ettermiddag/kveld, og at det er planlagt slåsskamp. Foreldre oppfordres til å ha en prat med sin ungdom».