- Det virker som om folk glemmer at ambulansen må komme fram og at bussen må snu, sier Steinar Myhr i Trondheim parkering. Sist helg parkerte folk både ved Jonsvatnet og i Fjellseterveien slik at det kunne være til hinder for nødetatene. Også i Bratsberg har Adresseavisen fått melding om at mange parkerer uten tanke på at de gjør det vanskelig for ambulansen eller brannvesenet å komme fram.