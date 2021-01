Saken oppdateres.

Nødetatene rykket ut til brann i ei hytte vest for Vorafjellet i Rennebu kommune lørdag ettermiddag.

Det var full fyr i hytta da de første mannskapene fra brannvesenet kom på plassen lørdag ettermiddag klokken 17.20.

- Det vistes på mils avstand, sier brannmester Fred Mælen ved vaktsentralen til Trøndelag brann- og redningstjeneste til Adresseavisen søndag.

Det er to hyttebygninger som er knyttet sammen med en svalgang. Den ene delen brant ned, mens den andre har røykskader og vannskader, opplyser Mælen.

- Svært krevende adkomst

Det er ikke bilvei helt opp til hytta og brannmannskapene måtte ta seg opp en bratt skråning for å komme til med slukningsutstyret.

- Det var en svært krevende adkomst, vi måtte traske oppover i snøen i en bratt skråning, sier Mælen.

Hytta har ikke strøm og ligger om lag 60 meter fra vei. Det var også problemer med vanntilførsel fordi elva i nærheten var frosset. Brannvesenet var derfor avhengig av vann fra tankbiler.

- Vi hadde to tankbiler, fra Rennebu og Oppdal. I tillegg måtte vi ha pumpe for å få nok trykk i vannet, forklarer Mælen.

Har ikke konkludert med årsak

Lørdag kveld ble det meldt fra politiet at det var vedfyring som var årsaken. Politifaglig etterforsker Hilde Gustafson ved Felles straffesaksinntak (FSI) ved Trøndelag politidistrikt sier søndag at det er for tidlig å konkludere bastant med årsaken.

– Men de som har vært på hytta har fyrt i peisen. Nå vil lokalt politi ta den taktiske etterforskningen med avhør, sier Gustafson.

Hun sier at det foreløpig ikke er planlagt krimtekniske undersøkelser på stedet.

- Saken er ikke ferdig etterforsket, men det er klart at vedfyringen er et punkt det er verdt å undersøke, sier brannmester Mælen.

- Helt utbrent

Fotograf John J. Storholt var på stedet søndag formiddag:

- Den ene delen er helt utbrent, det er bare skallet igjen, sier Storholt.

Ifølge politiet var det en familie på fire, med to voksne og to barn, som var på hytta. Alle tok seg ut selv og måtte søke tilflukt i ei nabohytte. Det var aldri fare for at brannen skulle spre seg til andre hytter.

Hadde kontroll 19.48

Brannmester Mælen er glad for at de fire som var i hytta kom seg i sikkerhet, og at det ikke skjedde på natta.

- Det gikk bra, tross alt, når ingen mennesker kom til skade.

Brannmannskapene meldte at de hadde kontroll på brannen rundt klokken 19.48 lørdag kveld.som